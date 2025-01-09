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Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: МЧС Республики Казахстан

«Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Вы знаете, что президентом (России Владимиром) Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления», — сказал Песков журналистам, комментируя обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в попытке замять историю с крушением самолета.

Он отметил, что Путин и Алиев дважды говорили по телефону на эту тему.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. −0-