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Полицейские вернули калининградке 12 млн рублей

В Калининграде полицейские вернули местной жительнице 12 млн рублей, похищенных мошенниками: жертвой аферистов стала 52-летняя женщина, которой позвонили якобы сотрудники банка и правоохранительных органов.

Источник: KaliningradToday

Мошенники убедили жертву передать им свои сбережения, чтобы обезопасить их от мошенников. Потерпевшая передала аферистам более 12 миллионов рублей, включая 50 тысяч евро и более 65 тысяч долларов США. Вскоре курьеры были задержаны, а денежные средства изъяты.

Потерпевшую пригласили в отдел полиции, где ей вернули изъятые у подозреваемых деньги. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные и процессуальные действия.

Фигуранты дела заключены под стражу, сообщили в УМВД по Калининградской области.