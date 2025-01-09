Полицейские вернули калининградке 12 млн рублей

Мошенники убедили жертву передать им свои сбережения, чтобы обезопасить их от мошенников. Потерпевшая передала аферистам более 12 миллионов рублей, включая 50 тысяч евро и более 65 тысяч долларов США. Вскоре курьеры были задержаны, а денежные средства изъяты.