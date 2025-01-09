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Двое детей погибли, еще двое — в больнице: в Караганде произошел пожар

В Караганде ночью 9 января 2025 года по ул. Пришахтинская в одной их квартир двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей. Об этом рассказали в областном ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 кв. м.

«До прибытия спасателей двое детей 2017 и 2015 г. р. выбрались самостоятельно и были доставлены в Детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом “отравление угарным газом”. Незамедлительно прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину 1964 г. р., которая была госпитализирована в клинику им. Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами. Также спасатели обнаружили тела двоих детей 2020 и 2022 г. р.».

Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрических проводов.

«По факту пожара возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы».

Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
МЧС
пожары