Двое детей погибли, еще двое — в больнице: в Караганде произошел пожар

«До прибытия спасателей двое детей 2017 и 2015 г. р. выбрались самостоятельно и были доставлены в Детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом “отравление угарным газом”. Незамедлительно прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину 1964 г. р., которая была госпитализирована в клинику им. Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами. Также спасатели обнаружили тела двоих детей 2020 и 2022 г. р.».