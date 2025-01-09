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Двое детей получили травмы в аварии на трассе под Омском

Полицейские проводят проверку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 января, на трассе Троицкое — Чукреевка столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Хонды», а также двое детей.

Водитель «Хонда Фит» выехал на встречку, где врезался в «Хендай», за рулем которого был 34-летний мужчина.

Помощь врачей понадобилась водителю «Хендай», 38-летней пассажирке, а также 5-летнему мальчику и 3-летней девочке.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Омске иномарка влетела в автобус с пассажирами.