Двое детей получили травмы в аварии на трассе под Омском

Сегодня, 9 января, на трассе Троицкое — Чукреевка столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Хонды», а также двое детей.
Водитель «Хонда Фит» выехал на встречку, где врезался в «Хендай», за рулем которого был 34-летний мужчина.
Помощь врачей понадобилась водителю «Хендай», 38-летней пассажирке, а также 5-летнему мальчику и 3-летней девочке.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Омске иномарка влетела в автобус с пассажирами.