В Анапе закрыли нелегальное казино. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Незаконный игорный клуб нашли на улице Красноармейской. Казино находилось в нежилом помещении.
В момент, когда в клуб нагрянули полицейские, в нем находились 12 посетителей и администратор. Силовики изъяли игорное оборудование, средства связи, документы и черновики.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решения», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.