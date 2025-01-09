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В Анапе закрыли нелегальное казино

Полиция проверяет нелегальное казино в Анапе.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе закрыли нелегальное казино. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Незаконный игорный клуб нашли на улице Красноармейской. Казино находилось в нежилом помещении.

В момент, когда в клуб нагрянули полицейские, в нем находились 12 посетителей и администратор. Силовики изъяли игорное оборудование, средства связи, документы и черновики.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решения», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.