В Приднестровье в домах нет отопления и горячей воды

Граждане вынуждены греться электроприборами. В магазинах бытовой техники все последние недели ажиотаж — жители раскупают кондиционеры, обогреватели, электрические плитки, чайники. На улицах городов все чаще можно услышать звуки работающих генераторов. Есть случаи, когда их устанавливают прямо за балконом на креплениях для кондиционера. Однако цена на такое оборудование кусается — в среднем она доходит до 650 долларов. Молдавская ГРЭС в Днестровске сейчас работает на угле и обеспечивает электричеством только Приднестровье. Однако мощности не хватает и дважды в сутки происходят веерные отключения электроэнергии по 4 часа.