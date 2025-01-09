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В Петербурге на голову 13-летней девочки упал снег

В Петербурге при выходе из метро на голову 13-летней девочки упал снег.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Снежная масса обрушилась на голову 13-летней девочки при выходе из метро «Чернышевская» в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

«Восьмого января при выходе из “Чернышевской” девочке 2011 года рождения снег упал на голову. Ее осмотрели медики и зафиксировали ушиб мягких тканей головы», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили РИА Новости, что организовали проверку по данному факту.

Это третий случай за последние сутки в Петербурге с падением снега и льда на головы похожим, который попал на видео. Ранее сообщалось о сходе льда на улице Правды, где пострадала женщина, и о сходе льда на Заусадебной улице на голову мужчины.

несчастный случай