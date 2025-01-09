«Шел по середине дороги без фликеров». Водитель сбил на трасе в Минском районе 83-летнего мужчину

Авария произошла в среду, 89 января, на 23-м километре автодороги Р-80 рядом с деревней Пильница. Около 19.22 часов 49-летний водитель на «Форд Транзит» с прицепом сбил пожилого мужчину. Установлено, что 83-летний сельчанин шел по центру проезжей части попутно авто. При этом на одежде пенсионера не было световозвращающих элементов.