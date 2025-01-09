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«Шел по середине дороги без фликеров». Водитель сбил на трасе в Минском районе 83-летнего мужчину

Под Минском водитель сбил 83-летнего мужчину, шедшего в темноте посреди дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе в жестком ДТП пострадал пенсионер. Подробности рассказали в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла в среду, 89 января, на 23-м километре автодороги Р-80 рядом с деревней Пильница. Около 19.22 часов 49-летний водитель на «Форд Транзит» с прицепом сбил пожилого мужчину. Установлено, что 83-летний сельчанин шел по центру проезжей части попутно авто. При этом на одежде пенсионера не было световозвращающих элементов.

Пострадавшего пешехода госпитализировали.

Еще Минтруда сообщило, что примерно 450 тысяч пенсионеров работают в Беларуси.

Тем временем, Минздрав Беларуси внес изменения в Национальный календарь прививок: «Три важных изменения».