С начала 2025 года на пожарах в Пермском крае спасли шесть человек

В МЧС жителям Прикамья напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Не стоит оставлять без присмотра работающие электроприборы, а также быть более аккуратными при топке печей в банях. Родителям рекомендуют научить детей действиям при пожаре и не оставляй ребенка одного ни на минуту. При пожаре необходимо звонить по телефонам: 01, 101, 112.