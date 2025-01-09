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С начала 2025 года на пожарах в Пермском крае спасли шесть человек

Всего на территории региона произошло 75 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года на территории Пермского края произошло 75 пожаров, в результате которых четыре человека погибли и восемь получили травмы. Еще шесть человек спасено огнеборцами, сообщили в краевом управлении МЧС.

Также за указанный период пожарно-спасательные подразделения реагировали на 54 ДТП. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. Выявлено два случая нарушения правил эксплуатации пиротехнических изделий.

В МЧС жителям Прикамья напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Не стоит оставлять без присмотра работающие электроприборы, а также быть более аккуратными при топке печей в банях. Родителям рекомендуют научить детей действиям при пожаре и не оставляй ребенка одного ни на минуту. При пожаре необходимо звонить по телефонам: 01, 101, 112.

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