Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в аварии под Городцом 9 января

Автомобиль столкнулся с грузовиком утром 9 января на 303 км трассы «Шелокша — Иваново — Нижний Новгород» возле деревни Кузнецово Городецкого округа. Погибли водитель и пассажир легковой машины, сообщили в региональном управлении МВД.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, авария случилась около 10:16. Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Peugeot.

Обстоятельства происшествия выясняются.