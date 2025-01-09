Воронежские полицейские задержали на трассе машину с килограммом наркотика

Сотрудники воронежского наркоконтроля совместно с госавтоинспекторами при проверке на трассе «Дон» задержали автомобиль «Хёндэ Солярис» .При проверке в багажнике обнаружили рюкзак со свертком, в котором находился пакет с порошком белого цвета. Вещество отправили на экспертизу, которая установила, что это наркотик мефедроном весом более 988 граммов.