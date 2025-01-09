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На Кубани во время охоты на медведя мужчина ранил своего товарища

Мужчину, подстрелившего знакомого вместо медведя, будут судить.

На Кубани во время охоты на медведя мужчина ранил своего товарища, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествие случилось в поселке Узловский Мостовского района. Обвиняемый и его знакомый выехали на разрешенную территорию, где заняли позиции для ведения охоты на медведя.

Заметив зверя, 40-летний житель Лабинска не убедился в безопасности своих действий и выстрелил из ружья. Пуля попала в его товарища, из-за чего тот получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Охотнику грозит до шести месяцев ареста.

Напомним, в Сочи задержали группу вооруженных браконьеров. В Солохаульском участковом лесничестве 3 декабря сотрудники полиции остановили людей на автомобиле «УАЗ» и мотоцикле. Внутри машины обнаружили три ружья марки «Тигр», «Сайга» и «МР», патроны, а также ножи, рации, фонари и прицелы.