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Охранник ж/д моста погиб из-за травмирования поездом в Самарской области

В Самарской области проводят проверку из-за смертельного травмирования поездом охранника моста 8 января.

Источник: Центральное МСУТ СК России

В среду, 8 января 2025 года, в Самарской области произошла трагедия на железнодорожных путях. Погиб мужчина, который работал охранником ж/д моста. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.

«На железнодорожном мосту через реку Малый Кинель перегона Толкай — Подбельская поездом травмирован мужчина, охраняющий мост. Организовано проведение доследственной проверки», — рассказали в пресс-службе.

Она проводится по уголовной статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас выясняются все обстоятельства смертельного травмирования поездом мужчины.

Следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия. Напомним, 20 октября 2024-го девушка-инвалид из Самары погибла во время высадки из вагона электрички. Ее вместе с ходунками зажало дверьми и пригородный поезд тронулся.