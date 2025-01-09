«Получил не менее 300 тысяч рублей». Генпрокурор заявил о громком коррупционном скандале в лесной отрасли Беларуси

На взятках попался глава одного из предприятий в лесной отрасли Могилевской области, в отношении него прокуратурой возбуждено уголовное дело. Генпрокурор Андрей Швед обратил внимание на то, что в начале года прокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении руководителя могилевского предприятия лесной отрасли.