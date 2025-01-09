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«Получил не менее 300 тысяч рублей». Генпрокурор заявил о громком коррупционном скандале в лесной отрасли Беларуси

Генпрокурор заявил о громком коррупционном скандале в лесной отрасли Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал подробности громкого коррупционного дела в лесной отрасли Могилевской области, сообщает Sputnik Беларусь.

На взятках попался глава одного из предприятий в лесной отрасли Могилевской области, в отношении него прокуратурой возбуждено уголовное дело. Генпрокурор Андрей Швед обратил внимание на то, что в начале года прокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении руководителя могилевского предприятия лесной отрасли.

— Директор предприятия на протяжении нескольких лет получал взятки в общей сумме не менее 300 тысяч белорусских рублей, — прокомментировал генеральный прокурор.

Кроме того, Швед анонсировал и иные громкие уголовные дела коррупционной направленности.

— В ближайшее время будет реализован ряд других материалов коррупционной направленности, в том числе в отношении лиц, входящих в ряде реестров, — отметил он.

Еще курение вейпов будет запрещено в Беларуси в подъездах многоквартирных домов.

Тем временем Минтруда сообщило, что примерно 450 тысяч пенсионеров работают в Беларуси.