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Шесть убийств произошло в Иркутской области за новогодние праздники

В Иркутске мужчина застрелил жену и ее сестру.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За время новогодних праздников в Иркутской области произошло шесть убийств. Как сообщили в СУ СКР региона, в одном из случаев мужчина из Иркутска застрелил из ружья свою жену и ее сестру. Убийство произошло 3 января на улице Шпачека Ленинского округа.

— Фигурант был оперативно задержан сотрудниками Росгвардии и полиции, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — поделились в региональном Следкоме.

Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом «а», части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух». Помимо этого, с 29 декабря по 8 января шесть раз наносили тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего. И три раза совершались преступления против половой неприкосновенности.

По всем случаям заведены уголовные дела и идет расследование. Также за время каникул произошло шесть пожаров, где погибли сибиряки. Зафиксировано столько же случаев гибели несовершеннолетних.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на пожаре в Аларском районе погибли трое мужчин. Сейчас идет расследование.