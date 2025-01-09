Шесть убийств произошло в Иркутской области за новогодние праздники

За время новогодних праздников в Иркутской области произошло шесть убийств. Как сообщили в СУ СКР региона, в одном из случаев мужчина из Иркутска застрелил из ружья свою жену и ее сестру. Убийство произошло 3 января на улице Шпачека Ленинского округа.