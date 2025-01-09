В Самаре пересмотрят меру пресечения для фигуранта громкой аферы в медицинской сфере

Напомним, ранее сотрудники УФСБ и МВД провели оперативные мероприятия по делу о крупной афере в системе здравоохранения региона. По данным источников в силовых структурах, вменить подозреваемым могут ограничение конкуренции при определении поставщиков и заключение контрактов с «нужными» поставщиками по невыгодным государству ценам. Фигурирует в истории и ГКУ Самарской области «Самарафармация». После обысков в «Самарафармации» сменили руководителя. Уголовное дело в итоге было возбуждено в отношении Изюмского по статье УК РФ «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159).
Согласно данным Seldon.Basis, ООО «Фарм Мед» занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Андрей Изюмский — единственный владелец компании. Заказчиком этого ООО по госконтрактам являются уже упомянутая «Самарафармация», а также ГБУЗ СО «ТГКБ — 2», ГУЗ «Клинический перинатальный центр», самарская горбольница № 10 и другие учреждения. Всего отражено 14 госконтрактов.
Пока не ясно, появятся ли претензии к представителям упомянутых заказчиков по контрактам. Бывшим владельцем «Фарм Меда» значится Александр Сивинский. Последний был до 2023 г. также совладельцем компании «Стройарсенал», которая занимается оптовой торговлей оборудованием. Эта компания зарегистрирована в Ульяновской области, ее ликвидатор — Алексей Наумов.