В Самаре пересмотрят меру пресечения для фигуранта громкой аферы в медицинской сфере

Напомним, ранее сотрудники УФСБ и МВД провели оперативные мероприятия по делу о крупной афере в системе здравоохранения региона. По данным источников в силовых структурах, вменить подозреваемым могут ограничение конкуренции при определении поставщиков и заключение контрактов с «нужными» поставщиками по невыгодным государству ценам. Фигурирует в истории и ГКУ Самарской области «Самарафармация». После обысков в «Самарафармации» сменили руководителя. Уголовное дело в итоге было возбуждено в отношении Изюмского по статье УК РФ «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159).