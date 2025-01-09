Жителя Калужской области лишили гражданства за серию преступлений

«Управлением ФСБ России по Калужской области во взаимодействии с региональным УМВД пресечена противоправная деятельность уроженца ближнего зарубежья, гражданина РФ, осуществлявшего деструктивную деятельность, способствовавшую росту межнациональной напряжённости на территории Калужской области», — говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в 2023 году мужчина с применением холодного оружия совершил серию разбойных нападений, вымогательств, поджогов движимого и недвижимого имущества в отношении жителей Калужской области.
Мужчину судили по статьям: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; разбой; вымогательство; умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества.
«Калужским районным судом обвиняемый признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в отношении осужденного реализована процедура прекращения гражданства Российской Федерации за совершение действий, ведущих к ослаблению внутреннего единства и политической стабильности России, что в свою очередь создавало угрозу национальной безопасности Российской Федерации», — информирует ведомство.