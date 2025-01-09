Жителя Калужской области лишили гражданства за серию преступлений

«Калужским районным судом обвиняемый признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в отношении осужденного реализована процедура прекращения гражданства Российской Федерации за совершение действий, ведущих к ослаблению внутреннего единства и политической стабильности России, что в свою очередь создавало угрозу национальной безопасности Российской Федерации», — информирует ведомство.