Волгоградка заплатит 10 тысяч рублей за избиение женщины в зале суда

Установлено, что в ноябре 2024 года между сторонами по делу произошел конфликт, который продолжился после окончания судебного заседания. Подсудимая нанесла потерпевшей удар по лицу, из-за чего вторая ударилась головой о стену и ей стало плохо в зале суда. Женщине вызвали скорую медицинскую помощь.