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Волгоградка заплатит 10 тысяч рублей за избиение женщины в зале суда

Женщина привлечена к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью потерпевшей стороне по рассматриваемому делу в зале суда.

Установлено, что в ноябре 2024 года между сторонами по делу произошел конфликт, который продолжился после окончания судебного заседания. Подсудимая нанесла потерпевшей удар по лицу, из-за чего вторая ударилась головой о стену и ей стало плохо в зале суда. Женщине вызвали скорую медицинскую помощь.

Волгоградка получила телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы (сотрясение головного мозга), что квалифицируется как легкий вред здоровью. В своей вине злоумышленница не созналась, заявляя, что даже не приближалась к потерпевшей.

Суд признал ее виновной по ч.1 ст. 115 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.