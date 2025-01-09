Волгоградка заплатит 10 тысяч рублей за избиение женщины в зале суда

Установлено, что в ноябре 2024 года между сторонами по делу произошел конфликт, который продолжился после окончания судебного заседания. Подсудимая нанесла потерпевшей удар по лицу, из-за чего вторая ударилась головой о стену и ей стало плохо в зале суда. Женщине вызвали скорую медицинскую помощь.
Волгоградка получила телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы (сотрясение головного мозга), что квалифицируется как легкий вред здоровью. В своей вине злоумышленница не созналась, заявляя, что даже не приближалась к потерпевшей.
Суд признал ее виновной по ч.1 ст. 115 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.