Влюбленная в интернет-парня минчанка потеряла более 35 тысяч рублей

Жительница Минска потеряла более 35 тысяч белорусских рублей, когда влюбилась по переписке в интернете. Подробности рассказали в МВД.
В милицию обратилась 37-летняя минчанка, ставшая жертвой интернет-мошенников. Женщина познакомилась с мужчиной на тематическом сайте и вступила в романтическую переписку. Новый знакомый посоветовал минчанке заработать на криптовалюте, попробовав заняться трейдингом, и она согласилась.
После минчанке написал лжеаналитик, который сказал, что ей нужно делать, а также отправил номер счета, чтобы белоруска перевела стартовый взнос. Потом потерпевшей сказали, что у нее есть возможность вложить деньги под большой процент, и она перечислила еще свыше 35 тысяч белорусских рублей.
Но, когда минчанка захотела вывести «заработанное», ей сказали, что нужно заплатить 10% от суммы. И в этот момент минчанка поняла, что попалась на удочку мошенников и пошла в милицию.
Тем временем генпрокурор заявил о громком коррупционном скандале в лесной отрасли Беларуси: «Получил не менее 300 тысяч рублей».
А водитель сбил на трасе в Минском районе 83-летнего мужчину: «Шел по середине дороги без фликеров».