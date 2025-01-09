Влюбленная в интернет-парня минчанка потеряла более 35 тысяч рублей

После минчанке написал лжеаналитик, который сказал, что ей нужно делать, а также отправил номер счета, чтобы белоруска перевела стартовый взнос. Потом потерпевшей сказали, что у нее есть возможность вложить деньги под большой процент, и она перечислила еще свыше 35 тысяч белорусских рублей.