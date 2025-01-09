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Суд в Воронеже назначил реальные сроки за гибель пациентки онкологического диспансера

Центральный райсуд Воронежа 28 декабря вынес приговор по уголовному делу о гибели 51-летней пациентки в областном клиническом онкологическом диспансере в мае 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, заместитель главврача учреждения Дмитрий Седов получил три года колонии-поселения, а врач Константин Хмыров — два с половиной года. После вступления приговора в законную силу они должны будут отправиться в место лишения свободы самостоятельно. Также им запрещено в течение двух лет занимать должности в медучреждениях.

Несчастный случай, который лег в основу уголовного дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), произошел в мае 2019 года. Тогда во время сеанса лучевой терапии на чешском аппарате Teragam пациентку сдавило между столом и коллиматором облучателя. После происшествия Росздравнадзор заявил, что использованная техника «представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов», так как не зарегистрирована в России и 14 лет работала в Воронеже без необходимых документов.

Уголовное дело рассматривалось в суде с лета 2023 года. Его расследованием занималось региональное управление Следственного комитета.