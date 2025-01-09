Суд в Воронеже назначил реальные сроки за гибель пациентки онкологического диспансера

Несчастный случай, который лег в основу уголовного дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), произошел в мае 2019 года. Тогда во время сеанса лучевой терапии на чешском аппарате Teragam пациентку сдавило между столом и коллиматором облучателя. После происшествия Росздравнадзор заявил, что использованная техника «представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов», так как не зарегистрирована в России и 14 лет работала в Воронеже без необходимых документов.