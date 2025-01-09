Под Ростовом-на-Дону потушили возгорание на мусорном полигоне

— Для устранения очагов задымления предусмотрена и работает в штатном режиме дежурная техника: экскаватор, бульдозер, погрузчик и три «КамАЗа». В случае возгораний и при необходимости привлекается дополнительная техника. По состоянию на 11:30 9 января задымления отсутствовали, — говорится в сообщении.