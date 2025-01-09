Под Ростовом-на-Дону потушили возгорание на мусорном полигоне

В Аксайском районе Ростовской области произошло задымление на мусорном полигоне. После этого все очаги возможного возгорания запломбировали, рассказали в группе VK местного управления по предупреждению и ликвидации ЧС.
— Для устранения очагов задымления предусмотрена и работает в штатном режиме дежурная техника: экскаватор, бульдозер, погрузчик и три «КамАЗа». В случае возгораний и при необходимости привлекается дополнительная техника. По состоянию на 11:30 9 января задымления отсутствовали, — говорится в сообщении.
Речь идет о мусорном полигоне Большелогского сельского поселения. По информации представителей полигона, небольшие участки с дымом наблюдались в ночь на 9 января. Угроза населенным пунктам отсутствует.