Микроавтобус насмерть сбил школьника в Витебске

Инцидент произошел в четверг днем на проспекте Черняховского областного центра. Отмечается, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.
«В результате ДТП мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в учреждении здравоохранения».
На месте происшествия работала следственно- оперативная группа. Установлено, что водитель микроавтобуса двигался на запрещающий сигнал светофора.
Следователи по факту возбудили уголовное дело.
Ранее в Главном управлении ГАИ МВД сообщили, что с 4 по 7 января в Беларуси произошло 652 ДТП с материальным ущербом.
В этот период не обошлось без трагедий. Так, зарегистрировано 25 аварий, в которых пять человек погибли, 38 травмированы, в том числе семь детей.
В ГАИ напомнили, что у школьников закончились зимние каникулы, поэтому водителей просят быть бдительными при проезде пешеходных переходов, движении около учреждений образования и во дворах.