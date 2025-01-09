Девятилетний школьник погиб под колесами микроавтобуса на переходе в Витебске

В Витебске под колесами микроавтобуса погиб девятилетний школьник, сообщили в пресс-службе МВД.
Смертельное ДТП произошло 9 января в Витебске на проспекте Черняховского. Около 13.00 часов водитель «Мерседес Бенц Спринтер» нарушил правила дорожного движения и сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе.
Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и не пропустил ребенка на пешеходном переходе.
Пострадавший мальчик скончался от полученных травм в учреждении здравоохранения.
В Следственном комитете сообщили, что в отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
Еще водитель сбил на трасе в Минском районе 83-летнего мужчину: «Шел по середине дороги без фликеров».
Тем временем генпрокурор заявил о громком коррупционном скандале в лесной отрасли Беларуси: «Получил не менее 300 тысяч рублей».