Фельдшер, избитая дебоширом в Североуральске, выписана из больницы

Компанию дебоширов из трех человек привлекли к административной ответственности. А четвертый, 27 — летний молодой человек по фамилии Бурков, был помещен под стражу. Предположительно, он напал на женщину и причинил ей травмы. Известно, что Бурков ранее девять раз нарушал закон. А именно, был судим за кражи и грабеж, умышленное причинение вреда здоровью, хищение автотранспорта.