Фельдшер, избитая дебоширом в Североуральске, выписана из больницы

В Североуральске днем 9 января выписана из больницы фельдшер, на которую напал мужчина в новогодние праздники. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе горбольницы.
Напомним, вечером 1 января пострадала фельдшер, которая выполняла вызов в доме на улице Октябрьской. Она услышала шум и увидела подозрительную компанию, позвонила правоохранителям. Когда женщина вышла из подъезда на улицу, то один из нападавших выхватил и разбил об ее голову медицинский чемодан — укладку.
Женщина находилась на лечении в горбольнице восемь дней.
— Сегодня, 9 января, женщину выписали из больницы на дальнейшее амбулаторное лечение. Она долечивается дома. Состояние здоровья хорошее, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской больницы Североуральска.
Компанию дебоширов из трех человек привлекли к административной ответственности. А четвертый, 27 — летний молодой человек по фамилии Бурков, был помещен под стражу. Предположительно, он напал на женщину и причинил ей травмы. Известно, что Бурков ранее девять раз нарушал закон. А именно, был судим за кражи и грабеж, умышленное причинение вреда здоровью, хищение автотранспорта.