В Пермском крае погибшую в ДТП с фурой 25-летнюю девушку извлекли спасатели

Девушку 25-ти лет, которая погибла после ДТП с фурой в Пермском крае, извлекли из автомобиля спасатели, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что смертельная авария случилась днём 9 января в Кунгурском округе. Очевидцы рассказали в социальных сетях о происшествии на трассе Пермь — Екатеринбург. На видео было заметно белую фуру и легковой автомобиль, которые вылетели в кювет после аварии. От удара легковушка перевернулась.
На место происшествия также были вызваны сотрудники поисково-спасательной службы КМО. По данным спасателей, вызов поступил в службу около 13:00. Когда группа оперативного реагирования № 5 прибыла к месту аварии, спасатели стабилизировали пострадавшие автомобили и извлекли из легкового авто пострадавшую 25-летнюю девушку, которая была за рулём «Хёндая». Водительницу передали бригаде скорой помощи.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал, что подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Пермского края. Как оказалось, после извлечения пострадавшей из автомобиля, девушку попытались доставить в больницу. Она скончалась в карете СМП.