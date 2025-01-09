В Пермском крае погибшую в ДТП с фурой 25-летнюю девушку извлекли спасатели

На место происшествия также были вызваны сотрудники поисково-спасательной службы КМО. По данным спасателей, вызов поступил в службу около 13:00. Когда группа оперативного реагирования № 5 прибыла к месту аварии, спасатели стабилизировали пострадавшие автомобили и извлекли из легкового авто пострадавшую 25-летнюю девушку, которая была за рулём «Хёндая». Водительницу передали бригаде скорой помощи.