Москвич лишился мотоцикла за 700 тыс. рублей за езду в пьяном виде

«С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил мужчину к 250 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года и постановил конфисковать его мотоцикл в доход государства», — говорится в сообщении.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, рыночная стоимость конфискованного мотоцикла составляет около 700 тыс. рублей.
На Чистопрудном бульваре 38-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль, употребив алкоголь. Мотоцикл был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.
Как подчеркивают в прокуратуре, такое наказание стало следствием грубого и систематического пренебрежения правилами дорожного движения.