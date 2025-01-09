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Москвич лишился мотоцикла за 700 тыс. рублей за езду в пьяном виде

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы назначил 38-летнему жителю столицы 250 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на два года за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, мотоцикл марки Suzuki, на котором он передвигался, был изъят и передан в доход государства. Об этом сказано в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил мужчину к 250 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года и постановил конфисковать его мотоцикл в доход государства», — говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, рыночная стоимость конфискованного мотоцикла составляет около 700 тыс. рублей.

На Чистопрудном бульваре 38-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль, употребив алкоголь. Мотоцикл был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.

Как подчеркивают в прокуратуре, такое наказание стало следствием грубого и систематического пренебрежения правилами дорожного движения.

Прокуратура