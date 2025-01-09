Москвич лишился мотоцикла за 700 тыс. рублей за езду в пьяном виде

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы назначил 38-летнему жителю столицы 250 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на два года за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, мотоцикл марки Suzuki, на котором он передвигался, был изъят и передан в доход государства. Об этом сказано в Telegram-канале прокуратуры Москвы.