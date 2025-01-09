Дело о попытке отравления военных летчиков рассмотрят в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоятся слушания по делу о попытке отравления военных летчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— 13 января пройдет первый процесс по существу по данному делу. Процесс будет закрытым, но для прессы откроют часть оглашения обвинительного заключения, — прокомментировали в суде.
По данным следствия, в 2022 году уроженец Мелитополя стал гражданином России, а в апреле 2023 года его завербовали спецслужбы Украины. После этого мужчине пообещали 400 тысяч рублей за организацию убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.
В октябре 2023 года экстремист прибыл в Армавир. Он через курьера передал на встречу выпускников спиртные напитки и торт с токсичным веществом. Летчики не смогли выяснить, от кого получили посылку, поэтому направили ее правоохранителям. В итоге экспертиза подтвердила, что угощения были отравлены.
Добавим, уголовное дело рассматривается в рамках статьей «Террористический акт» (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).