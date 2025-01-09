Дело о попытке отравления военных летчиков рассмотрят в Ростове-на-Дону

В октябре 2023 года экстремист прибыл в Армавир. Он через курьера передал на встречу выпускников спиртные напитки и торт с токсичным веществом. Летчики не смогли выяснить, от кого получили посылку, поэтому направили ее правоохранителям. В итоге экспертиза подтвердила, что угощения были отравлены.