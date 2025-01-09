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Калифорнию охватили масштабные пожары. Фоторепортаж

В округе Лос-Анджелес в штате Калифорния (США) продолжают бушевать природные пожары. Огонь охватил жилые кварталы. Уничтожено более тысячи строений, в том числе дома голливудских звезд.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
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Среди знаменистей, потерявших в огне недвижимость, — Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер, Адам Броуди, Джон Гудман, Джейми Ли Кертис и Анна Ферис. Ущерб и экономические потери от бедствия предварительно оцениваются в $52−57 млрд. Площадь пожаров разрослась до 11 тыс. га. Жертвами стихии стали пять человек.

Пожарные и спасатели не в силах справиться с огнем, который бушует с 7 января. Решением президента США Джо Байдена в Калифорнии введен режим масштабного стихийного бедствия, что позволит оказать финансовую помощь погорельцам.

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