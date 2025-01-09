Калифорнию охватили масштабные пожары. Фоторепортаж

Среди знаменистей, потерявших в огне недвижимость, — Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер, Адам Броуди, Джон Гудман, Джейми Ли Кертис и Анна Ферис. Ущерб и экономические потери от бедствия предварительно оцениваются в $52−57 млрд. Площадь пожаров разрослась до 11 тыс. га. Жертвами стихии стали пять человек.