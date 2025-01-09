Житель Екатеринбурга убил своего отца и заявил, что тот был инопланетянином

«Молодой человек стал нести, по сути, околесицу, говоря, в частности, что его отец был инопланетянином, и что он убил его, чтобы сделать подарок другим родственникам. Однако полицейские в ходе своей службы слышат порой и не такие откровения, поэтому, чтобы детально выяснить обстоятельства ЧП, они доставили “молотобойца” в отдел полиции, где объяснения от фигуранта получили уже сотрудники уголовного розыска», — рассказал полковник Горелых.