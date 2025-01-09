Под Ростовом погиб 60-летний мужчина, которого сбил пассажирский поезд

В Ростовской области, на железнодорожном перегоне «Миллерово — Боченково» пассажирский поезд сбил 60-летнего мужчину. Происшествие произошло 7 января, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.
В ведомстве отметили, что после случившегося на место выехали сотрудники линейного отдела полиции на станции Миллерово. Они выяснили, что, по предварительным данным, причиной трагедии нарушение правил безопасности на железной дороге.
Местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте, когда его сбил поезд. С травмами его отвезли в больницу. Но он там скончался.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.