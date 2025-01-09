На Кубани изучают 13 схем очистки моря от мазута

Все новогодние праздники волонтеры и специалисты не прекращали убирать нефтепродукты с пляжей Краснодарского края. За несколько недель накопилось примерно 140 тысяч тонн замазученной смеси. Власти края и ученые теперь решают, каким образом эффективнее утилизировать токсичный грунт.
Уникальные дюны пострадали.
В середине декабря 2024 года в Черном море столкнулись два танкера «Волгонефти». В итоге в воду утекло несколько тысяч тонн мазута. Штормовые волны вынесли на береговую линию от Темрюка до Анапы пласты нефти. На уборку вышли тысячи волонтеров, спасателей. Задействовали сотни спецтехники. Все праздничные каникулы люди продолжали приводить в порядок пляжи. На 9 января всего убрали около 140 тысяч тонн замазученной смеси. Из них 100 тонн находится на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском. Морспасслужба обследовала больше 99 кв. км побережья.
За каникулы беда добралась и до уникальных песчаных дюн в Анапе. О том, какую угрозу это представляет, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он объяснил, что при ликвидации последствий ЧС необходимо будет сделать все возможное, чтобы сохранить дюны, которые серьезно пострадали от мазута.
«Надо проработать вопрос их восстановления вместе с представителями Минприроды РФ, МЧС России, всеми заинтересованными федеральными органами и научным сообществом», — прокомментировал глава Кубани.
Вытекший из танкеров мазут «запачкал» не только побережья Краснодарского края, но и добрался до Крыма. Из-за нефтяных пятен в воде и на суше на полуострове ввели региональный режим ЧС. На Кубани же его повысили до федерального уровня..
Микробы нас спасут?
Власти и ученые решают, каким способом эффективнее всего будет очистить загрязненные территории. О существующих методах kuban.aif.ru рассказала эколог, координатор общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова:
«Мы представили администрации курорта 13 разных предложений по очистке берега и моря от нефти, а также утилизации отходов. Сейчас ведутся переговоры с тюменской компанией, которые предлагают нефтесорбирующие биобоны с волокнами длиннее одного метра. Решаем вопрос с экспериментальным участком замазученного пляжа, где представители опробуют свои технологии. С помощью биобонов можно защитить берег от выбросов мазута и очистить его. Разработка представляет собой “бахрому”, пропитанную бактериями, которые любят “есть” нефть», — объяснила Шувалова.
Также эксперт добавила, что на месте находится лавиноспасательный отряд из Усинска, у которых есть опыт локализации нефтяных загрязнений. Спасатели планируют поставить биобоны и откачать мазут из танкеров. Елена Шувалова подчеркнула, что ядовитая субстанция из судна не вытекает, но оставлять ее там нельзя. Также зону вокруг ЧС тоже нужно очистить.
«У коллег из Усинска есть технология, позволяющая отделить песок от мазута до такой степени, что потом песок может использоваться в строительстве. Также с нами работают изобретатели из Курганинска. У них есть спецмашина для разделения песчаной смеси с помощью пара. Команде выделили участок в Благовещенской, который они приведут в порядок», — сказала Шувалова.
Помимо всего перечисленного, волонтеры на местах используют полипропиленовые сетки, которые разработали в «Сколково». Руководитель группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев объяснил, что их «ноу-хау заключается в том, что если расстелить полипропиленовые сети, которые в основном используются для укрытия от солнца в зоне, где есть активное движение воды, и подождать, то частицы мазута сами налипают на сеть». В самом начале экспериментов разработчики собрали около 150 кв. метров сетей. По мнению Каляева, эта технология очищает пляж на 100%.
Вред на 400 лет вперед.
Известно, что сейчас танкер с нефтью внутри стоит в Новороссийске. Каких-либо утечек мазута водолазы не зафиксировали. Как рассказала Елена Шувалова, затонувшие суда собираются поднять. Власти уже заключили договор со специальной компанией, чтобы начать откачивать нефть.
«Нужно будет последовательно нагревать все, чтобы субстанция поднялась на поверхность воды, откачивать все спецнасосами и вывозить на переработку», — поделилась эколог.
Что касается утилизации, то Елена Шувалова отметила, что в хутор Воскресенский, где находится завод по переработке, вывозится огромное количество смеси.
«Сейчас там, возле жилой зоны, около 100 тонн. Есть мешки с сильно замазученным песком, а есть отдельный песок, который можно быстрее очистить. Компании планируют вывезти весь песок, сжечь, а остаток обработать микробами. Ученые КубГУ и МГУ говорят, что никакие бактерии мазут не едят. Подчеркну, что технологии очистки без сжигания есть. Мы их с вами обсудили. Мазут на пляже разлагается 50 лет. А вредные пары нефти, которые окажутся в атмосфере вместе с дымом, будет с нами 400 лет. Важно экологично переработать всю смесь», — подчеркнула Елена.
Она предположила, если в результате экспериментов песок очистится до привычного состояния, то его можно будет вернуть на пляж. Либо использовать для строительства домов.
«Поэтому есть предложение вывезти все в станицу Холмскую. Там есть перезабывающий завод и подготовленный для хранения полигон. Дальше компании могут разделить смесь на мазут, песок, ракушки и водоросли. Один тонн субстанции можно продать за 33 тысячи рублей, компенсировать затраты на работу. Песок и все остальное можно использовать в хозяйстве. Но сжигать “золотые” пески Анапы нельзя», — предупредила Елена Шувалова.
Уточним, что всего в крае работает четыре перерабатывающих завода. По информации оперштаба, песок туда пока не вывозят. Предприятия загружены максимально. Новые партии грунта они смогут принять по мере утилизации уже имеющейся смеси.