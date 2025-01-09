На Кубани изучают 13 схем очистки моря от мазута

«Сейчас там, возле жилой зоны, около 100 тонн. Есть мешки с сильно замазученным песком, а есть отдельный песок, который можно быстрее очистить. Компании планируют вывезти весь песок, сжечь, а остаток обработать микробами. Ученые КубГУ и МГУ говорят, что никакие бактерии мазут не едят. Подчеркну, что технологии очистки без сжигания есть. Мы их с вами обсудили. Мазут на пляже разлагается 50 лет. А вредные пары нефти, которые окажутся в атмосфере вместе с дымом, будет с нами 400 лет. Важно экологично переработать всю смесь», — подчеркнула Елена.