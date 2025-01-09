Полыхающий автомобиль потушили днем в Ростове

Днем 9 января в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону потушили полыхающую машину. Произошедшее уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, вызов на улицу Вселенную поступил в 12:52, а в 13:07 все потушили.
— Произошло загорание моторного отсека в движении. Огнем было охвачено 2 кв. метра. По марке авто нет информации, — добавили в региональном управлении МЧС.
Известно, что возгорание тушили четыре человека, использовалась одна единица техники. Пострадавших нет.