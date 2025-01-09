Суд по делу о попытке отравления летчиков в Армавире назначили на 13 января

В разгар банкета офицерам принесли 120 бутылок виски Jameson, коньяка «Кочари» и 20-килограммовый торт. Но бдительность летчиков спасла их. Как оказалось, для массового отравления Семенов купил не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, которые вылил в алкоголь. Отравлен был и торт, что позже подтвердила экспертиза.