Суд по делу о попытке отравления летчиков в Армавире назначили на 13 января

Дело о попытке отравления летчиков в Армавире начнут рассматривать в Ростове-на-Дону 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Напомним, фигурнатом дела стал 34-летний Егор Семенов из Мелитополя. Его обвиняют в попытке теракта и госизмене.
По версии следствия, в 2022 году Егор Семенов получил гражданство РФ. В апреле 2023 года его завербовали сотрудники спецслужб Украины. Семенову поручили отравить 77 летчиков-выпускников в их вечер встречи. За это мужчине пообещали 400 тысяч рублей.
В разгар банкета офицерам принесли 120 бутылок виски Jameson, коньяка «Кочари» и 20-килограммовый торт. Но бдительность летчиков спасла их. Как оказалось, для массового отравления Семенов купил не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, которые вылил в алкоголь. Отравлен был и торт, что позже подтвердила экспертиза.
В ноябре 2024 года стало известно, что дело передали в суд.