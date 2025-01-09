Четверо москвичей пойдут под суд за организацию подпольного казино

Следствием установлено, что группа лиц арендовала помещение на ул. Бакунинская, где организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Указанная деятельность была выявлена и пресечена. Следователями столичного СК задержаны четверо фигурантов, причастных к совершению данного преступления. С ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение.