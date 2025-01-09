Четверо москвичей пойдут под суд за организацию подпольного казино

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей столицы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (“Незаконные организация и проведение азартных игр”)», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что группа лиц арендовала помещение на ул. Бакунинская, где организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Указанная деятельность была выявлена и пресечена. Следователями столичного СК задержаны четверо фигурантов, причастных к совершению данного преступления. С ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение.
«По уголовному делу выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — добавили в ведомстве.