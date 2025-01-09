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Четверо москвичей пойдут под суд за организацию подпольного казино

В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконных организации и проведении азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей столицы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (“Незаконные организация и проведение азартных игр”)», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что группа лиц арендовала помещение на ул. Бакунинская, где организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Указанная деятельность была выявлена и пресечена. Следователями столичного СК задержаны четверо фигурантов, причастных к совершению данного преступления. С ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение.

«По уголовному делу выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — добавили в ведомстве.

СК