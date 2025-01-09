Пожар произошел на территории Нижегородской ГЭС 9 января

Возгорание произошло на ремонтируемой съемной крышке здания во время строительно-монтажных работ. Огнем было охвачено три квадратных метра.
Возгорание смогли ликвидировать до приезда пожарного расчета. К счастью, никто не пострадал. Также никакого ущерба, по данным пресс-службы гидроэлектростанции, причинено не было.
«Ситуация не повлияла на работу электростанции и движение транспорта по автодорожному мосту, проходящему по сооружениям Нижегородской ГЭС», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в период с 31 декабря по 1 января в Нижегородской области при пожарах погибли два человека.