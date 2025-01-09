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Зачинщиков массовой драки около ночного заведения в Уфе заключили под стражу

В Уфе арестовали зачинщиков массовой драки возле бара.
Источник: Комсомольская правда

Зачинщиков массовой драки около ночного заведения в Уфе заключили под стражу. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета Башкирии.

Инцидент произошел вечером на минувших выходных — 6 января. Согласно версии следствия, ко входу «VGOSTIBAR» на улице Коммунистическая прибыла группа людей, в числе которых были четверо 19-летних обвиняемых. Они хотели выяснить отношения с охранниками из-за произошедшей тремя днями ранее с одним из гостей драки. Была спровоцирована массовая драка, несколько человек получили травмы.

Сотрудники МВД и СК восстановили картину произошедшего и установили личности злоумышленников, их задержали при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

У обвиняемых прошли обыски, их авто изъяли. Проводятся допросы других участников конфликта, действиям каждого будет дана правовая оценка. Также анализируются записи камер видеонаблюдения.

— Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В центральный аппарат СК России представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, — сообщает Следком.

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