Зачинщиков массовой драки около ночного заведения в Уфе заключили под стражу. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета Башкирии.
Инцидент произошел вечером на минувших выходных — 6 января. Согласно версии следствия, ко входу «VGOSTIBAR» на улице Коммунистическая прибыла группа людей, в числе которых были четверо 19-летних обвиняемых. Они хотели выяснить отношения с охранниками из-за произошедшей тремя днями ранее с одним из гостей драки. Была спровоцирована массовая драка, несколько человек получили травмы.
Сотрудники МВД и СК восстановили картину произошедшего и установили личности злоумышленников, их задержали при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
У обвиняемых прошли обыски, их авто изъяли. Проводятся допросы других участников конфликта, действиям каждого будет дана правовая оценка. Также анализируются записи камер видеонаблюдения.
— Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В центральный аппарат СК России представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, — сообщает Следком.
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