В Таиланде задержали россиянина по подозрению в вымогательстве

«Россиянин Андрей Веселов был задержан полицией в среду. Допрос гражданина России, подозреваемого в вымогательстве и незаконном лишении свободы другого россиянина, произошедших в прошлое воскресенье, провел вместе со следственной группой заместитель начальника управления полиции по восьмому региону Таиланда (юг страны, в том числе Пхукет — ред.) генерал-майор Саранью Чамнарат», — говорится в сообщении.
По данным газеты, россиянин обвиняется в том, что в воскресенье вместе с предполагаемым сообщником, также гражданином России, вымогал деньги у потерпевшего, еще одного гражданина РФ, незаконно удерживая его в гостиничном номере.
По информации полицейских, ведущих дело, в воскресенье неизвестный потерпевшему человек прибыл в гостиницу, связал его в гостиничном номере, заклеил рот клейкой лентой и позвонил Веселову, который, как считает следствие, потребовал, чтобы потерпевший вернул ему 120 тысяч долларов, которые был ему якобы должен по результатам совместных операций с криптовалютой в России.
Потерпевший, по информации газеты, отказался подчиниться, и тогда связавший его человек похитил из его чемодана около 7 тысяч долларов сотенными купюрами и скрылся. Позже подозреваемого идентифицировали по записям камер наружного наблюдения, однако он успел покинуть Таиланд. Сейчас, как утверждает газета, он объявлен таиландской полицией в международный розыск по линии Интерпола.