В Таиланде задержали россиянина по подозрению в вымогательстве

Потерпевший, по информации газеты, отказался подчиниться, и тогда связавший его человек похитил из его чемодана около 7 тысяч долларов сотенными купюрами и скрылся. Позже подозреваемого идентифицировали по записям камер наружного наблюдения, однако он успел покинуть Таиланд. Сейчас, как утверждает газета, он объявлен таиландской полицией в международный розыск по линии Интерпола.