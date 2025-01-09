Экс-главу минприроды Ростовской области отправили под домашний арест

В Ростовской области изменили меру пресечения для бывшего донского министра природы, который к этому моменту также является экс-главой ростовского филиала «Россельхозцентра». Эту информацию сегодня, 9 января, подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Пролетарский районный суд донской столицы удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения с содержания под стражей на содержание под домашним арестом до 25 февраля 2025 года, — сообщили журналистам.
Напомним, ранее экс-управленца и его заместителя заподозрили в коррупционном преступлении на 11 млн рублей. Также сообщалось о втором уголовном деле, связанном с присвоением премий подчиненных.