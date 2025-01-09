WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе

Как сообщает телеканал CNN, в огне сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов, а по данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть актер Бен Аффлек.