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WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Газеты Washington Post и New York Times публикуют спутниковые снимки компании Maxar, на которых отражены разрушительные последствия пожаров в Лос-Анджелесе.

Источник: MAXAR

По состоянию на 16.30 мск, более 257 тысяч абонентов в Калифорнии не имеют доступа к электричеству на фоне бушующих пожаров, следует из данных мониторингового сервиса PowerOutage.us.

Как сообщает телеканал CNN, в огне сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов, а по данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть актер Бен Аффлек.

В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

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