Защита Лазаревой обжаловала приговор по делу о пропаганде терроризма

24 декабря 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. По решению суда ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет после отбытия наказания.