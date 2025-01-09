Защита Лазаревой обжаловала приговор по делу о пропаганде терроризма

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Защита заочно осужденной на 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом) обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Леонид Соловьев.
«Приговор обжалован», — сказал защитник.
24 декабря 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. По решению суда ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет после отбытия наказания.
Лазарева находится в международном розыске. Она признана виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Вину она не признала.
14 августа 2023 года, находясь за пределами Российской Федерации, Лазарева во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете «публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов».