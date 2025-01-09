Обвинившую футболиста «Милана» в изнасиловании россиянку приговорили к тюремному сроку

Такое решение вынес уголовный суд испанской Малаги, модель признана виновной в клевете. Кроме того, Кремлеву обязали выплачивать по 10 тысяч евро штрафа в месяц в течение всего тюремного срока. Приговор предусматривает отсрочку исполнения на два года при условии, что модель не совершит новых преступлений.