В Ростове во время ДТП пострадала 75-летняя водитель Kia Rio

Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. Донских водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.