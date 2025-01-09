В Ростове во время ДТП пострадала 75-летняя водитель Kia Rio

В Ростове-на-Дону в аварии пострадала 75-летняя водитель иномарки, женщина с травмами попала в больницу. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, машины столкнулись около 10:30 утра 9 января на улице Стадионной. Предварительно, 44-летний водитель Geely MK Cross на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество Kia Rio.
Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. Донских водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.
Также сегодня в Ростове-на-Дону потушили автомобиль, полыхавший на улице Вселенной.