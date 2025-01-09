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На Дону возобновили расследование о смертельном избиении женщины больше 20 лет назад

В Ростовской области возобновили расследование уголовного дела о смертельном избиении женщины в 2002 году.

Источник: Комсомольская правда

В Орловском районе следователи возобновили расследование уголовного дела о смертельном избиении женщины в 2002 году. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, весной 2002 года в хуторе Орловского района было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. В ходе проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен бывший супруг погибшей.

— Находясь в одной из комнат домовладения, он, на почве ревности, нанес женщине руками множественные удары по голове и туловищу, после чего скрылся с места происшествия. Установить местонахождение мужчины «по горячим следам» не представилось возможным, — сообщили в региональном ведомстве.

Его удалось задержать в 2024 году в городе Владикавказе. Он был доставлен в Ростовскую область и допрошен в качестве обвиняемого. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.