На Дону возобновили расследование о смертельном избиении женщины больше 20 лет назад

— Находясь в одной из комнат домовладения, он, на почве ревности, нанес женщине руками множественные удары по голове и туловищу, после чего скрылся с места происшествия. Установить местонахождение мужчины «по горячим следам» не представилось возможным, — сообщили в региональном ведомстве.