Жизни 13 детей унесли пожары в Башкирии

В Башкирии за 2024 год произошел 9441 пожар — на 1220 меньше, чем в предыдущем. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.
Погибли в результате происшествий 216 человек (на 22 меньше, чем в 2023-м). Детей погибло 13.
Травмированных в результате пожаров в прошедшем году было на пять больше, чем в предыдущем. Всего 238 человек получили ожоги, переломы, порезы, отравились продуктами горения и т.д.
Из зоны воздействия опасных факторов пожара специалистам удалось спасти 1331 человека.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.