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Жизни 13 детей унесли пожары в Башкирии

В Башкирии в пожарах погибли 13 детей и 203 взрослых.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за 2024 год произошел 9441 пожар — на 1220 меньше, чем в предыдущем. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.

Погибли в результате происшествий 216 человек (на 22 меньше, чем в 2023-м). Детей погибло 13.

Травмированных в результате пожаров в прошедшем году было на пять больше, чем в предыдущем. Всего 238 человек получили ожоги, переломы, порезы, отравились продуктами горения и т.д.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара специалистам удалось спасти 1331 человека.

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