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Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80

ПЕРМЬ, 9 янв — РИА Новости. Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми, по предварительным данным, составляет не менее 80, точное их число еще устанавливается, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Источник: © РИА Новости

Ранее региональное управление СК РФ проинформировало о возбуждении дела по статье о небезопасных услугах после появления данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне. По информации Роспотребнадзора, речь идет точках продажи выпечки и готовых блюд «Хлебница» (ИП Ю. В. Гагарина). Пострадавшие попадали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно известно, что у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза.

«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается», — рассказал осведомленный источник.

Следователи сейчас разбираются в ситуации, опрашивают персонал и потерпевших. В опубликованном в четверг ведомством видео виден один из павильонов с выпечкой, на его дверях висит объявление о приостановке работы по техническим причинам.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в Перми расположено более 30 магазинов-пекарен сети «Хлебница», многие из них — в центре города. На полках представлены булочки и пирожки с начинками, различные виды хлеба, салаты, гарниры и другая продукция.