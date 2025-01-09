Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80

Ранее региональное управление СК РФ проинформировало о возбуждении дела по статье о небезопасных услугах после появления данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне. По информации Роспотребнадзора, речь идет точках продажи выпечки и готовых блюд «Хлебница» (ИП Ю. В. Гагарина). Пострадавшие попадали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно известно, что у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза.
«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается», — рассказал осведомленный источник.
Следователи сейчас разбираются в ситуации, опрашивают персонал и потерпевших. В опубликованном в четверг ведомством видео виден один из павильонов с выпечкой, на его дверях висит объявление о приостановке работы по техническим причинам.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в Перми расположено более 30 магазинов-пекарен сети «Хлебница», многие из них — в центре города. На полках представлены булочки и пирожки с начинками, различные виды хлеба, салаты, гарниры и другая продукция.