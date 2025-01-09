Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове при столкновении иномарок пострадала женщина

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадала водитель «Киа Рио».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону при столкновении иномарок пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла днем 9 января.

По предварительной информации ведомства, 44-летний водитель за рулем автомобиля «Джили МК-Кросс» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «Киа Рио», под управлением 54-летней женщины. В результате автомобили столкнулись.

— Водитель «Киа Рио» с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.