В Ростове при столкновении иномарок пострадала женщина

В Ростове-на-Дону при столкновении иномарок пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла днем 9 января.
По предварительной информации ведомства, 44-летний водитель за рулем автомобиля «Джили МК-Кросс» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «Киа Рио», под управлением 54-летней женщины. В результате автомобили столкнулись.
— Водитель «Киа Рио» с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.