Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев

У него остановилось сердце.
Среди заведений, которые открыл Гусев, — «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Zолотой», Fish, Nabi, Bistrot, Osteria, BeefBar. Гусев являлся совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат». В 2012-м он стал лауреатом премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Ресторатор года».
Гусев часто общался с российскими селебрити, в том числе посещавшими его рестораны: среди них Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Инна Маликова, Надежда Оболенская и другие.