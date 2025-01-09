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Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев

Ему было 53 года.

У него остановилось сердце.

Среди заведений, которые открыл Гусев, — «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Zолотой», Fish, Nabi, Bistrot, Osteria, BeefBar. Гусев являлся совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат». В 2012-м он стал лауреатом премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Ресторатор года».

Гусев часто общался с российскими селебрити, в том числе посещавшими его рестораны: среди них Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Инна Маликова, Надежда Оболенская и другие.