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ТАСС: В Перми отравились едой из пекарни более 80 человек

Свыше 80 жителей Перми, покупавших готовую еду в одной из пекарен города, обратились к медикам с признаками отравления, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день зарегистрированы 82 случая обращения с признаками отравления», — сказала собеседница агентства, отметив, что это предварительные данные и число потерпевших может вырасти.

Ранее СК возбудил по этому факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечалось, что горожане с 29 декабря 2024 года стали обращаться в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие после посещения одной из пекарен.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, речь идет о сети пекарен «Хлебница», а у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза.