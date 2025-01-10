ТАСС: В Перми отравились едой из пекарни более 80 человек

«На сегодняшний день зарегистрированы 82 случая обращения с признаками отравления», — сказала собеседница агентства, отметив, что это предварительные данные и число потерпевших может вырасти.
Ранее СК возбудил по этому факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Отмечалось, что горожане с 29 декабря 2024 года стали обращаться в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие после посещения одной из пекарен.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, речь идет о сети пекарен «Хлебница», а у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза.