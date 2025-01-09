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Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мужчина на борту рейса Нижнекамск — Москва заявил, что у него при себе два взрывных устройства, сообщает РЕН ТВ.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время воздушное судно село в аэропорту Шереметьево», — сообщается в источнике.

По данным РЕН ТВ, на месте событий работают кинологи. На данный момент злоумышленник задержан. По предварительным данным, наличие взрывчатых устройств не подтверждено.

Ранее во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников. Как сообщает телеканал «Первый в Молдове» со ссылкой на источники, найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси.