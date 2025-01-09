Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту

Ранее во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников. Как сообщает телеканал «Первый в Молдове» со ссылкой на источники, найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси.