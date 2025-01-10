Вместо музыки — экстази: Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики на сумму 4 млн леев, спрятанные в колонку

Правоохранители документировали преступную деятельность в течение 2 месяцев. В результате полицейские установили, что лидером преступной группировки является гражданин РМ, проживающий за границей, откуда он управлял преступной схемой. Курьерами оказались молодые люди в возрасте 24 и 26 лет, проживающие в столице.