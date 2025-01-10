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Вместо музыки — экстази: Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики на сумму 4 млн леев, спрятанные в колонку

В результате проверок посылок из Германии в РМ, обнаружили и изъяли 15 000 таблеток «экстази», спрятанных в посылке.

Источник: Комсомольская правда

Наркотики стоимостью 4 млн леев обнаружены в музыкальной колонке.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики на сумму 4 млн леев. Речь идет о 15 000 таблеток экстази, спрятанных в музыкальной колонке.

Правоохранители документировали преступную деятельность в течение 2 месяцев. В результате полицейские установили, что лидером преступной группировки является гражданин РМ, проживающий за границей, откуда он управлял преступной схемой. Курьерами оказались молодые люди в возрасте 24 и 26 лет, проживающие в столице.

Полиция получила информацию что в страну должна быть незаконно ввезена большая партия наркотиков. В результате проверок посылок из Германии в РМ, обнаружили и изъяли 15 000 таблеток «экстази», спрятанных в посылке. Оценочная стоимость изъятых наркотиков составляет около 4 000 000 леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Двое молодых людей были арестованы, им грозит лишение свободы на срок 7−15 лет.